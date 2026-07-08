Семейный фестиваль "Любовь сквозь время" состоялся в Отрадном

8 июля в парке "Чермянка" в районе Отрадное прошел семейный фестиваль "Любовь сквозь время", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие объединило более тысячи гостей. Фестиваль организован в рамках программы "Территория возможностей" департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы при участии Центра молодежного парламентаризма.

Центральным событием стала церемония награждения семей по нескольким номинациям. Среди них – "Союз, проверенный временем" для пар, проживших в браке более 30 лет, "Семейная династия", "Наследие" для многодетных семей и "Сила семьи – служение Отечеству" для семей военнослужащих и ветеранов.

Семья и поддержка города

По приглашению организаторов в мероприятии принял участие многодетный Олег Леонов. Он пообщался с гостями и ответил на вопросы о семейных традициях, отцовстве и воспитании детей. По его словам, поддержка семьи в Москве выстроена как комплексная городская инфраструктура: она охватывает социальные меры, цифровые сервисы, возможности для образования и досуга детей.

"Я многодетный отец и на личном опыте знаю: большая семья – это настоящее счастье. В многодетной семье забота, взаимопонимание и преемственность поколений – это естественное, гармоничное состояние. Москва заботится о многодетных семьях: льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, помощь в организации отдыха и другие меры. Для детей в Москве открыто более 140 тысяч кружков и секций дополнительного образования – от спортивных и творческих направлений до робототехники, ИТ, естественных наук и языков. При этом город постоянно совершенствует систему предоставления услуг, делая большинство из них доступными в электронном формате", – сказал Леонов.

Молодежь и выбор пути

Тему семьи как опоры для молодого человека продолжил многодетный отец, координатор Совета отцов в ЗАО при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Евгений Андриенко. Он также рассказал о профориентационных и молодежных проектах, которые реализуются в столице.

"Семья во многом определяет, как молодой человек будет смотреть на свое будущее. Именно родители своими поступками каждый день показывают детям, что такое честный труд, ответственность и взаимоуважение. Работая с молодежью, я вижу, что уверенность у подростков и студентов закладывается дома благодаря поддержке родителей. В свою очередь задача города – помочь молодежи найти свой путь в жизни. Попасть на первую работу, стать волонтером или запустить свой общественный проект – сегодня эту задачу решает платформа "Молодежь Москвы". По данным проекта, за шесть лет для молодых людей организовали около 7 тысяч мероприятий, в том числе с сентября 2025 года провели более 450 карьерных консультаций и свыше 120 консультаций по стартапам", – отметил Андриенко.

Платформа "Молодежь Москвы" объединяет горожан от 14 до 35 лет. Среди постоянных форматов, помимо карьерных консультаций и помощи в запуске стартапов, – стажировки и программы дополнительного образования Академии "Молодежь Москвы", по итогам которых участники получают сертификаты.

Участник СВО Александр Шелковой отдельное внимание обратил на реализуемые в столице патриотические программы и инициативы, в которых участвует молодежь. По его словам, семейное воспитание, школьная среда и городские проекты вместе формируют у подростков уважение к истории страны и готовность быть полезными обществу.

"Я сам вырос в большой семье, много времени проводил с дедами – фронтовиками, они рассказывали о службе, о Великой Отечественной войне, о товариществе. Их авторитет и пример отца во многом определили мой жизненный путь. Семья дает ребенку первые представления о Родине, уважении к старшим, ответственности за близких и за свое дело. Важно, чтобы эти ценности затем подкреплялись реальным опытом – в школе, в команде, в городских проектах. В Москве для этого создаются разные форматы. Например, в этом году открыто 10 спортивно-патриотических лагерей для школьников. Для подрастающего поколения это важный опыт взросления: молодые люди учатся работать в команде и принимать решения", – сказал он.

Спорт как семейная среда

О том, какие условия город создает для семей с детьми, рассказал Заслуженный тренер России Владислав Третьяк. Отдельно он обратил внимание на развитие спортивной инфраструктуры в столице и значение спорта в жизни ребенка.

"В жизни человека многое может меняться, но есть то, что остается неизменным: родной дом, близкие люди, их вера и поддержка. Это дает силу в любых обстоятельствах. Мои родители воспитали меня на личном примере, показав, что значит трудиться на совесть и не отступать. А моя супруга долгие годы брала на себя заботу о доме и детях, пока я защищал ворота сборной нашей страны. Сегодня в Москве созданы все условия для качественной жизни семей с детьми: строятся современные школы, поликлиники, благоустраиваются парки. Для меня как для спортсмена и тренера особенно важно, чтобы дети росли в среде, где спорт становится привычной частью жизни – он воспитывает дисциплину, характер и формирует умение работать в команде. В Москве для этого делается очень много: с 2011 года в городе построено более 350 спортивных объектов, а во дворах и парках появляются площадки, тренажеры и беговые маршруты", – отметил Третьяк.

Сделать спорт частью повседневной жизни помогают и городские проекты. Круглогодичный "Мой спортивный район", открытый в 2022 году, проводит тренировки для горожан всех возрастов во дворах, парках и на других площадках, а "Спортивные выходные" предлагают занятия под руководством профессиональных тренеров: от фитнеса и бега до йоги и танцев. Летом 2026 года оба проекта продолжают работу в рамках программы "Лето в Москве".

О фестивале

Фестиваль "Любовь сквозь время" стал частью городской программы мероприятий ко Дню семьи, любви и верности. Для посетителей работали тематические секции: патриотическая, творческая и спортивная. В патриотической зоне все желающие вместе с волонтерами изготавливали маскировочные сети для отправки в зону проведения СВО. Также проходили мастер-классы и викторины, были доступны интерактивные зоны с мастерскими, семейными квестами и спортивными активностями, в том числе по приглашению организаторов зарядку для всех желающих провел ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев. Почетными гостями мероприятия стали общественные деятели, спортсмены, а также участники СВО Эдуард Шонов и Эльдар Шарипов.

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