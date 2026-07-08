Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июля

Сильный ливень накрыл северные и западные районы Москвы. При этом прогнозируется, что утром 9 июля Московский регион снова окажется во власти циклона.

Владимир Путин провел совещание с правительством, где основном темой стала работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. Президент подчеркнул, что трудности с топливом временные и поручил докладывать о ситуации с решением топливных проблем.

В "Уголках здоровья" МФЦ установили диагностические комплексы, подключенные к ЕМИАС. Полученные данные отправятся в электронный профиль, а сама экспресс-проверка организма займет всего несколько минут.

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