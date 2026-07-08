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08 июля, 19:30

Экономика

Еще два новых производства начали работу в "Технополисе "Москва"

Еще два новых производства начали работу в "Технополисе "Москва"

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Еще два высокотехнологичных производства открыли на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва". На новых предприятиях создано почти 400 рабочих мест. Здесь будут выпускать оптические трансиверы и жидкокристаллические модули для различных электронных устройств.

После выхода на полную мощность предприятие по производству оптических трансиверов сможет выпускать до 300 тысяч изделий в год. Производитель дисплеев планирует поставлять свою продукцию в том числе для автомобильной промышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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