Министерство юстиции провело мероприятие в честь поэта и госдеятеля Гавриила Державина

Министерство юстиции провело памятное мероприятие в Москве в честь 210-летия со дня смерти Гавриила Державина. Церемония состоялась у памятника поэту и государственному деятелю.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Минюста России по Москве Маргарита Мезенцева отметила, что Державин был первым министром юстиции и его вклад в развитие ведомства сохраняют для новых поколений сотрудников.

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