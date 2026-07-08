08 июля, 16:30Общество
Министерство юстиции провело мероприятие в честь поэта и госдеятеля Гавриила Державина
Министерство юстиции провело памятное мероприятие в Москве в честь 210-летия со дня смерти Гавриила Державина. Церемония состоялась у памятника поэту и государственному деятелю.
Исполняющий обязанности начальника Главного управления Минюста России по Москве Маргарита Мезенцева отметила, что Державин был первым министром юстиции и его вклад в развитие ведомства сохраняют для новых поколений сотрудников.
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