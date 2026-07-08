Более 100 пар объединил свадебный фестиваль в Национальном центре "Россия"

В Национальном центре "Россия" стартовал III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца". Участие принимают более 100 пар.

Молодожены рассказали, что готовились к этому событию заранее. Например, Александр и Валерия узнали о фестивале примерно за месяц до регистрации.

Среди участников фестиваля есть и студенты, чья история любви началась в университете. Пара решила присоединиться к масштабной церемонии и стать частью большого свадебного праздника. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.