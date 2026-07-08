Мэр Москвы: программа КРТ становится катализатором возрождения целых районов

В Москве на стадии проработки и реализации находится более 470 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

По словам мэра, на этих площадках планируется построить около 73,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В районе Строгино на улице Маршала Прошлякова возведут жилые дома, образовательный и спортивный комплексы, гостиницу и технопарк.

Также продолжается развитие территории бывшей промзоны Южный порт. Там уже ввели в эксплуатацию общественный комплекс для научно-исследовательской деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.