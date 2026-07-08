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08 июля, 07:45

Общество

Номинал "Пушкинской карты" могут увеличить до 7 тысяч рублей

Номинал "Пушкинской карты" могут увеличить до 7 тысяч рублей

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Владельцам "Пушкинской карты" могут расширить возможности программы. Минкультуры РФ предложило с 1 сентября увеличить ее номинал с 5 до 7 тысяч рублей.

Кроме того, в программу хотят включить посещение цирков. При этом на билеты в цирковые представления можно будет потратить не более 2 тысяч рублей. Такой же лимит сохранится для кинотеатров.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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