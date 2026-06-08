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08 июня, 23:40

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Международный фестиваль китайского кино стартовал в Москве

Международный фестиваль китайского кино стартовал в Москве

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8 июня в кинотеатре "Иллюзион" открылся Международный фестиваль китайского кино. В течение недели столичные зрители смогут бесплатно увидеть новинки и хиты китайского кинопроката последних лет.

В программу фестиваля включены картины разных жанров – анимация, исторические драмы, военные ленты, мелодрамы и боевики. Фильмом открытия стала приключенческая комедия "Личи из Чанъаня". Сюжет фильма разворачивается в VIII веке и рассказывает о мелком чиновнике, которому достается желанная, но весьма опасная должность "посланника личи".

В последующие дни гости фестиваля смогут оценить детективный триллер с Джеки Чаном "Охота за тенью", историческую драму "Там, где кончается море – степь", масштабный российско-китайский боевик "Красный шелк" и другие картины.

Как сегодня выглядит киноиндустрия Поднебесной? И что для себя может найти в китайском кино российский зритель? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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