08 июня, 15:30Культура
Более 250 картин сняли в кинопарке "Москино" в Москве
Более 250 картин уже сняли в кинопарке "Москино". В департаменте культуры Москвы сообщили, что по стоимости съемочного дня столица может конкурировать с другими мировыми центрами киноиндустрии.
В Москве действует крупнейший кинокластер с павильонами, натурными площадками и декорациями. По оценке представителей отрасли, инфраструктура кинопарка соответствует высоким международным стандартам и позволяет реализовывать проекты различного масштаба.
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