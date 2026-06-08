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08 июня, 15:30

Культура

Более 250 картин сняли в кинопарке "Москино" в Москве

Более 250 картин сняли в кинопарке "Москино" в Москве

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Более 250 картин уже сняли в кинопарке "Москино". В департаменте культуры Москвы сообщили, что по стоимости съемочного дня столица может конкурировать с другими мировыми центрами киноиндустрии.

В Москве действует крупнейший кинокластер с павильонами, натурными площадками и декорациями. По оценке представителей отрасли, инфраструктура кинопарка соответствует высоким международным стандартам и позволяет реализовывать проекты различного масштаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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