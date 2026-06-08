Багаж из атакованного БПЛА поезда доставят на вокзал Симферополя

Багаж пассажиров поезда, который следовал из Москвы в Крым и был поврежден в результате атаки беспилотника, доставят на вокзал Симферополя. Самих пассажиров уже отправили к месту назначения на автобусах.

Движение поездов на железной дороге в Крыму временно остановлено. Пассажиров доставляют в Керчь, откуда они могут продолжить поездку на материк. На вокзалах организована пересадка на альтернативный транспорт.

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