08 июня, 07:30Общество
Дайверы рассказали о правилах безопасных погружений
Дайверы напомнили о важности подготовки и исправного оборудования перед погружениями. Даже опытные спортсмены могут столкнуться под водой с нештатными ситуациями, поэтому безопасность остается главным условием дайвинга.
Базовый комплект снаряжения для дайвинга обойдется минимум в 150 тысяч рублей. В него входят регулятор, компенсатор плавучести, гидрокостюм, маска, ласты и дайверский компьютер. Исправное оборудование является гарантией безопасности жизни дайвера.
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