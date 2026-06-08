Дайверы рассказали о правилах безопасных погружений

Дайверы напомнили о важности подготовки и исправного оборудования перед погружениями. Даже опытные спортсмены могут столкнуться под водой с нештатными ситуациями, поэтому безопасность остается главным условием дайвинга.

Базовый комплект снаряжения для дайвинга обойдется минимум в 150 тысяч рублей. В него входят регулятор, компенсатор плавучести, гидрокостюм, маска, ласты и дайверский компьютер. Исправное оборудование является гарантией безопасности жизни дайвера.

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