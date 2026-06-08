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08 июня, 07:15

Безопасность

Москвичей предупредили о риске нарваться на мошенника при поиске попутчика

Москвичей предупредили о риске нарваться на мошенника при поиске попутчика

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Во время поиска попутчика у москвичей есть риск нарваться на мошенника. Злоумышленники размещают на сервисах поиска пассажиров объявления о поездках. Под предлогом бронирования места аферисты отправляют пользователям фишинговые ссылки на сайты-клоны.

На поддельной странице жертву просят авторизоваться, ввести данные банковской карты и подтвердить операцию одноразовым кодом из СМС. После этого деньги со счета списываются, а так называемый водитель исчезает. Никогда не следует переходить по ссылкам для оплаты, присланным в мессенджерах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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