Москвичей предупредили о риске нарваться на мошенника при поиске попутчика

Во время поиска попутчика у москвичей есть риск нарваться на мошенника. Злоумышленники размещают на сервисах поиска пассажиров объявления о поездках. Под предлогом бронирования места аферисты отправляют пользователям фишинговые ссылки на сайты-клоны.

На поддельной странице жертву просят авторизоваться, ввести данные банковской карты и подтвердить операцию одноразовым кодом из СМС. После этого деньги со счета списываются, а так называемый водитель исчезает. Никогда не следует переходить по ссылкам для оплаты, присланным в мессенджерах.

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