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08 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Движение временно перекроют в центре Москвы 7 июня

В ЦППК напомнили, что нарушители правил валидации не смогут оплатить проезд картой

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Теперь в Одинцове есть кольцевой маршрут проекта "Москва – область" – № 1339. Автобусы делают круг по улицам Маршала Жукова, Садовой, Северной и Маршала Бирюзова и снова едут к станции метро "Парк Победы". Пассажирам не нужно смотреть на табло: теперь все автобусы идут в Москву без отстоя и обязательной высадки.

"Летом столичные дороги традиционно менее загружены, но это не значит, что вести себя за рулем можно не так ответственно. На свободных участках водители нередко превышают скорость и резко перестраиваются. Просим автомобилистов соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть внимательнее к пешеходам, велосипедистам, пользователям СИМ и мотоциклистам", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 50 современных валидаторов появились на 5 станциях МЦД. До конца года ЦППК установит на станциях МЦД еще более 100 валидаторов.

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