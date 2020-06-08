Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Теперь в Одинцове есть кольцевой маршрут проекта "Москва – область" – № 1339. Автобусы делают круг по улицам Маршала Жукова, Садовой, Северной и Маршала Бирюзова и снова едут к станции метро "Парк Победы". Пассажирам не нужно смотреть на табло: теперь все автобусы идут в Москву без отстоя и обязательной высадки.

"Летом столичные дороги традиционно менее загружены, но это не значит, что вести себя за рулем можно не так ответственно. На свободных участках водители нередко превышают скорость и резко перестраиваются. Просим автомобилистов соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть внимательнее к пешеходам, велосипедистам, пользователям СИМ и мотоциклистам", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 50 современных валидаторов появились на 5 станциях МЦД. До конца года ЦППК установит на станциях МЦД еще более 100 валидаторов.