В ЦППК объяснили, как работает двойная валидация проезда

ЦППК объяснила принцип работы системы двойной валидации на МЦД и пригородных электричках. Банковскую карту нужно прикладывать дважды – при входе и выходе. Если зафиксировано только одно действие, доступ к оплате по банковской карте может быть временно ограничен.

Пресс‑секретарь компании Антон Аксенов пояснил, что это необходимо для точного учета маршрута, иначе поездка считается неоплаченной. Если валидаторы не работали, пассажиры могут сообщить об этом через личный кабинет.

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