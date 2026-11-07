Показ этномоды прошел в рамках Международной недели "Народы России"

7 ноября в Национальном центре "Россия" прошел модный этнопоказ. Он стал частью Молодежного дня в рамках Международной недели "Народы России".

Свои коллекции представили дизайнеры из Татарстана, Ингушетии, Нижегородской и Ивановской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Объединенных Арабских Эмиратов. Авторы вложили в современную одежду культурный код народов России и Ближнего Востока: использовали национальные орнаменты, исторические силуэты, традиционную вышивку и ткачество. В общей сложности зрителям представили около 100 образов.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками показа.