07 ноября, 21:40События
Показ этномоды прошел в рамках Международной недели "Народы России"
7 ноября в Национальном центре "Россия" прошел модный этнопоказ. Он стал частью Молодежного дня в рамках Международной недели "Народы России".
Свои коллекции представили дизайнеры из Татарстана, Ингушетии, Нижегородской и Ивановской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Объединенных Арабских Эмиратов. Авторы вложили в современную одежду культурный код народов России и Ближнего Востока: использовали национальные орнаменты, исторические силуэты, традиционную вышивку и ткачество. В общей сложности зрителям представили около 100 образов.
Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками показа.