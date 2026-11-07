Ракету-носитель "Союз-2.1б" успешно запустили с космодрома Плесецк. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

Ракета уже доставила на орбиту военный космический аппарат в интересах оборонного ведомства.

Как заявили в министерстве, с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме. Аппарат принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил России.

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