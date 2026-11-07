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07 ноября, 12:35

Спорт

Спортивный арбитражный суд обязал вернуть сборные России на международные турниры

Спортивный арбитражный суд обязал вернуть сборные России на международные турниры

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Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские сборные к международным соревнованиям. Ранее ИИХФ не представила достаточных аргументов для отстранения российских спортсменов.

Однако решение пока не исполнено. Шесть стран уже заявили об отказе играть против России на чемпионате мира, который пройдет в мае 2027 года. Еще несколько государств выразили недовольство допуском российской команды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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