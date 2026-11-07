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07 ноября, 08:30

Общество

Московские школьники будут учиться 167 дней в этом учебном году

Московские школьники будут учиться 167 дней в этом учебном году

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Московские школьники в этом учебном году будут учиться 167 дней, на один день меньше, чем в прошлом. Первоклассникам предстоит заниматься еще на неделю меньше. Для них предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.

В Минпросвещения подготовили рекомендации по срокам школьных каникул для учащихся по четвертям. Осенние каникулы прошли с 26 октября по 3 ноября, зимние запланированы с 31 декабря по 10 января, весенние пройдут с 27 марта по 4 апреля, а летние продлятся с 27 мая по 31 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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