Московские школьники будут учиться 167 дней в этом учебном году

Московские школьники в этом учебном году будут учиться 167 дней, на один день меньше, чем в прошлом. Первоклассникам предстоит заниматься еще на неделю меньше. Для них предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.

В Минпросвещения подготовили рекомендации по срокам школьных каникул для учащихся по четвертям. Осенние каникулы прошли с 26 октября по 3 ноября, зимние запланированы с 31 декабря по 10 января, весенние пройдут с 27 марта по 4 апреля, а летние продлятся с 27 мая по 31 августа.

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