07 ноября, 08:30Общество
Московские школьники будут учиться 167 дней в этом учебном году
Московские школьники в этом учебном году будут учиться 167 дней, на один день меньше, чем в прошлом. Первоклассникам предстоит заниматься еще на неделю меньше. Для них предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.
В Минпросвещения подготовили рекомендации по срокам школьных каникул для учащихся по четвертям. Осенние каникулы прошли с 26 октября по 3 ноября, зимние запланированы с 31 декабря по 10 января, весенние пройдут с 27 марта по 4 апреля, а летние продлятся с 27 мая по 31 августа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.