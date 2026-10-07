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07 октября, 23:00

Транспорт

Автоэксперт прокомментировал ужесточение правил сдачи на права в России

Автоэксперт прокомментировал ужесточение правил сдачи на права в России

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Ужесточение контроля за теоретическим экзаменом на права не будет проблемой для тех, кто действительно готовился. Такое мнение выразил автоэксперт Павел Федоров.

Он рассказал, что сейчас многие люди сдают экзамен не самостоятельно – они используют телефоны, наушники и другие технические средства. С марта 2027 года в РФ камеры будут снимать места кандидатов, чтобы списать было сложнее. Кроме того, в кадре окажутся и места экзаменаторов, что поможет бороться с коррупцией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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