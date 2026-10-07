Манул Тимофей из Московского зоопарка меняет мех и набирает вес к зиме

Манул Тимофей начал традиционную зажировку в Московском зоопарке. К зиме он набирает вес и меняет мех на более густой. Сейчас хищник весит около четырех килограммов, а к зиме должен набрать еще примерно два. Зоологи контролируют его вес и раз в неделю взвешивают животное.

К зиме меняют рацион и условия содержания других обитателей зоопарка. Бурым медведям увеличивают калорийность пищи перед спячкой, а снежные барсы остаются в уличных вольерах благодаря густому меху. Львы, зебры и жирафы получают постоянный доступ к теплым помещениям.

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