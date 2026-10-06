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06 октября, 06:30

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"Новости дня": спелые тыквы появились в вольере рысей в Московском зоопарке

"Новости дня": спелые тыквы появились в вольере рысей в Московском зоопарке

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Спелые тыквы закрепили на веревках в вольере рысей в Московском зоопарке. Тыквы заранее украсили резными рисунками и праздничной надписью "Осень". Фигурные прорези сделали не только ради красоты: за узоры животным намного удобнее цепляться когтями.

Сначала пушистые охотники отнеслись к круглым плодам с подозрением. Коты аккуратно обходили непривычные предметы, осторожно трогали их лапами и деликатно принюхивались, но вскоре любопытство взяло верх. Одна из хищниц принялась разгрызать плотную кожуру, зажмуривая глаза от усердия и удовольствия. Другая устроила шуточную борьбу с овощем, катая его по траве. Такие осенние забавы помогают животным размять лапы и сохранить охотничью сноровку.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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