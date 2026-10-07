07 октября, 11:30Общество
Руферы стали забираться на высотку на Кудринской площади по ночам
Руферы стали забираться на высотку на Кудринской площади по ночам. Москвичи рассказали, что хулиганы карабкаются на звезду прямо по строительным лесам. Они заглядывают и стучат в окна. Так продолжается уже четыре месяца.
Собственники обратились в управляющую компанию, но пока проблему решить не удалось. Между тем подъезд, по словам москвичей, превратился в проходной двор.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.