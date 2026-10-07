Руферы стали забираться на высотку на Кудринской площади по ночам. Москвичи рассказали, что хулиганы карабкаются на звезду прямо по строительным лесам. Они заглядывают и стучат в окна. Так продолжается уже четыре месяца.

Собственники обратились в управляющую компанию, но пока проблему решить не удалось. Между тем подъезд, по словам москвичей, превратился в проходной двор.

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