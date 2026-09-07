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07 сентября, 23:30

Общество

В Москве стартовал прием заявок на конкурс лучших практик наставничества

В Москве стартовал прием заявок на конкурс лучших практик наставничества

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В Москве стартовал прием заявок на конкурс лучших практик наставничества. Он выявляет эффективные методики, которые внедряются в столичных компаниях – благодаря наставникам новые сотрудники и выпускники вузов быстрее встраиваются в рабочие процессы, а бизнес снижает издержки и повышает производительность.

Конкурс проводится по пяти номинациям: наставничество для молодежи, в государственных и городских организациях, на производстве, в бизнесе и социальной сфере. Участвовать могут любые организации Москвы, заявки принимаются до 15 декабря, победителей объявят в марте 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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