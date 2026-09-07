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07 сентября, 22:30

Туризм

Эксперт по туризму посоветовала туристам покупать страховку

Эксперт по туризму посоветовала туристам покупать страховку

Более 600 российских туристов застряли в Ханое из-за извержения вулкана

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Около 600 россиян не могут вылететь из Вьетнама из-за задержек рейсов

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Эксперт по туризму Елена Пряшникова отметила, что задержки рейсов из Вьетнама связаны с извержением вулкана в Индонезии и изменением воздушных маршрутов, поэтому туристам остается только ждать и следить за информацией. По поводу трагедии в Кабардино-Балкарии она подчеркнула, что горнолыжный отдых планировать можно, но необходимо следить за погодой и быть осторожными.

Она также настоятельно рекомендовала покупать страховку, особенно для экстремальных видов спорта, до бронирования отеля. Глубина бронирования сейчас снизилась из-за тревожной обстановки, но на Новый год лучше задуматься о поездке заранее, иначе цены вырастут и мест не останется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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