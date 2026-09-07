В Театре Гоголя состоялась премьера спектакля "Дальше – тишина" в современном прочтении

В Театре Гоголя состоялась премьера спектакля "Дальше – тишина" – семейной истории в современном прочтении, где актеры периодически выходят из образов. Режиссер Антон Яковлев определил жанр как музыкальный трагифарс, отметив, что в спектакле у каждого персонажа есть своя правда, а трагедии происходят из-за столкновения разных иллюзий и понимания мира.

Народный артист Виктор Раков подчеркнул, что постановка показывает вечный конфликт отцов и детей и помогает подросткам задуматься о своих отношениях с родителями.

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