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Новости

03 сентября, 15:00

Культура

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется на ВДНХ 10 сентября

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется на ВДНХ 10 сентября

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Большая выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется на ВДНХ 10 сентября. В павильоне № 1 посетители смогут увидеть около 200 редких произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей. В проекте участвуют 32 музея из 12 городов страны. Среди экспонатов – знаменитые картины Репина, Брюллова и Сурикова, а также полотно Кипренского "Дмитрий Донской на Куликовом поле". Под куполом павильона разместят инсталляцию "Костюм".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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