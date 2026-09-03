Большая выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется на ВДНХ 10 сентября. В павильоне № 1 посетители смогут увидеть около 200 редких произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей. В проекте участвуют 32 музея из 12 городов страны. Среди экспонатов – знаменитые картины Репина, Брюллова и Сурикова, а также полотно Кипренского "Дмитрий Донской на Куликовом поле". Под куполом павильона разместят инсталляцию "Костюм".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.