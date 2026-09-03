Выставка "Сенс. Эволюция стихий" открылась в Москве 3 сентября

В Москве 3 сентября открываются несколько культурных мероприятий. С 12:00 можно посетить выставку "Сенс. Эволюция стихий", которая сочетает современное искусство, экологические практики, графику и нейротехнологии.

С 12:00 также работает выставка "Музыкальная эволюция: от камней до нейросети". Гости узнают, как менялись музыкальные инструменты и произведения, и какой может быть музыка будущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.