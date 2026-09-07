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07 сентября, 14:45

Туризм

Эксперт по туризму напомнила о страховке для любителей экстремального спорта

Эксперт по туризму напомнила о страховке для любителей экстремального спорта

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Любителям экстремальных видов спорта при поездках, например в Дагестан или Кабардино-Балкарию, стоит заранее оформить специальную страховку. Об этом заявила эксперт по туризму, руководитель турагентства Елена Пряшникова.

По ее словам, существуют отдельные страховые программы для занятий спортом и экстремальными видами спорта. Такая страховка необходима тем, кто планирует заниматься активностями с повышенным риском травм.

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует туристам следить за новостями в регионе пребывания и прогнозом погоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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