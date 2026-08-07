Строящийся мост на Новозаводской улице начал приобретать очертания корабля

Новый мост в створе улицы Новозаводской плавно приобретает очертания судна.

Среди строительных лесов появляются большие металлические пластины и несущие опоры – пилоны. Вскоре между ними натянут прочные тросы из стали. Все вместе они создадут вид корабля под парусом.

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