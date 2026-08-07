07 августа, 14:30Город
Строящийся мост на Новозаводской улице начал приобретать очертания корабля
Новый мост в створе улицы Новозаводской плавно приобретает очертания судна.
Среди строительных лесов появляются большие металлические пластины и несущие опоры – пилоны. Вскоре между ними натянут прочные тросы из стали. Все вместе они создадут вид корабля под парусом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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