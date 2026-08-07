Собянин рассказал, какие социальные объекты построили в Москве в этом году

Почти 40 новых соцобъектов построили в Москве в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Появились 23 школы и детских сада, 4 медицинских учреждения, а также 8 спортивных пространств и еще 4 здания культуры. В числе самых знаковых проектов – комплекс городской онкологической больницы № 62 в Сколкове.

На завершающей стадии находится комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.