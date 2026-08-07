Новый детский сад откроют в Отрадном

Новый детский сад появится в Отрадном. До открытия осталось меньше 1 месяца. Над созданием трехэтажного здания с бассейном, медицинским кабинетом, пищеблоком, современно оборудованными комнатами за все время строительства трудилось порядка 2 тысяч специалистов – от проектировщиков до кровельщиков.

Территория детского сада составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 малышей.

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