07 августа, 23:30Город
Новый детский сад откроют в Отрадном
Новый детский сад появится в Отрадном. До открытия осталось меньше 1 месяца. Над созданием трехэтажного здания с бассейном, медицинским кабинетом, пищеблоком, современно оборудованными комнатами за все время строительства трудилось порядка 2 тысяч специалистов – от проектировщиков до кровельщиков.
Территория детского сада составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 малышей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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