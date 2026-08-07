07 августа, 11:30Транспорт
Работу таксистов-зазывал могут ограничить во Внуково и на вокзалах Москвы
Работу таксистов-зазывал могут ограничить в аэропорту Внуково и на вокзалах в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова напомнила, что с 2023 года все водители такси обязаны предоставлять справку о судимости. Однако у пассажира нелегального водителя такси такой уверенности в безопасности нет.
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