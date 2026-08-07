Расписание бесплатных тренировок проекта "Мой спортивный район" изменится с 10 августа. Футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и бадминтон будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям с 07:00 до 20:00.

По субботам время начала занятий останется прежним – 11:15. Фитнес-тренировки по вторникам, четвергам и воскресеньям перенесут на 20:15.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.