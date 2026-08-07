В Москве предложили запретить таксистов-зазывал

В Москве хотят запретить таксистов-зазывал. Столичные власти подготовили проект, который ограничит работу водителей, предлагающих поездки прямо на выходах с вокзалов и в аэропорту Внуково. Как правило, они обещают отвезти клиента по адресу дешевле, чем через агрегатора.

Авторы документа свою инициативу объясняют желанием повысить безопасность и эстетический облик московских вокзалов и аэропортов. Они надеются, что запрет на зазывал поддержит столичные таксопарки.

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