РЖД показали кабину первого поезда ВСМ

РЖД впервые показали, как будет выглядеть кабина первого российского поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ). На заводе "Уральские локомотивы" уже собрали "клюв" состава. Он выполнен из стеклопластика и должен улучшить аэродинамику поезда, а также снизить уровень шума.

Всего в создании проекта участвуют около 150 предприятий. До конца года планируется собрать 8 вагонов первого состава. Поезд сможет развивать скорость до 400 километров в час.

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