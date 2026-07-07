Станцию Серп и Молот МЦД-4 закрыли на время строительства городского вокзала

Поезда временно будут проезжать станцию Серп и Молот МЦД-4. Ограничения начали действовать с 6 июля и связаны со строительством современного городского вокзала.

Член Союза пассажиров Юрий Аралов рассказал, что старая станция была устаревшей, а обычные пристройки не решали проблему. Поэтому старые станции Серп и Молот и Москва-Товарная полностью демонтируют. Вместо них появится городской вокзал, который объединит маршруты МЦД-2 и МЦД-4.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.