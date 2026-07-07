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07 июля, 14:15

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Кассационный суд рассмотрит жалобу Блиновской 29 июля

Кассационный суд рассмотрит жалобу Блиновской 29 июля

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Кассационный суд перенес рассмотрение жалобы по делу блогера Елены Блиновской на 29 июля. Заседание отложили из-за того, что одной из сторон не вручили копию жалобы. Защита добивается полной отмены приговора.

Ранее Мосгорсуд снизил срок наказания Блиновской с 5 до 4,5 года. Сейчас блогер отбывает наказание в колонии во Владимирской области. По мнению юристов, кассационный суд может оставить решение без изменений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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