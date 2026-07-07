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07 июля, 11:30

Общество

Эксперт призвал укреплять связь региональных вузов с работодателями

Эксперт призвал укреплять связь региональных вузов с работодателями

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Чтобы удержать выпускников в регионах, местным вузам необходимо развивать тесное партнерство с работодателями. Такое мнение высказал проректор по образовательной деятельности, заведующий кафедрой социальной работы и педагогики Тверского государственного университета Игорь Лельчицкий.

По его словам, при тесном взаимодействии вузов с работодателями у молодых специалистов будет больше шансов связать профессиональное будущее с региональным рынком труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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