07 июля, 11:30Общество
Эксперт призвал укреплять связь региональных вузов с работодателями
Чтобы удержать выпускников в регионах, местным вузам необходимо развивать тесное партнерство с работодателями. Такое мнение высказал проректор по образовательной деятельности, заведующий кафедрой социальной работы и педагогики Тверского государственного университета Игорь Лельчицкий.
По его словам, при тесном взаимодействии вузов с работодателями у молодых специалистов будет больше шансов связать профессиональное будущее с региональным рынком труда.
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