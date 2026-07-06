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06 июля, 22:45

Общество

К концу недели в Москве потеплеет до 25 градусов

К концу недели в Москве потеплеет до 25 градусов

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Во второй половине недели температура в Москве приблизится к климатической норме и составит около 23–25 градусов. Об этом сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов.

По его словам, в первой половине недели воздух в столице будет прогреваться до 20–22 градусов. Локальные грозы в этот период ожидаются преимущественно в Подмосковье, однако затем они могут распространиться и на Москву.

По прогнозу, за 7 дней в столичном регионе может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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