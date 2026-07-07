Летние распродажи начались в столичных магазинах

В столичных магазинах начались летние распродажи. Скидки до 70% могут оказаться маркетинговым приемом. Специалисты рекомендуют обращать внимание не на размер скидки, а на итоговую стоимость товара и сравнивать цены в разных магазинах и на маркетплейсах.

Эксперты отмечают, что летом выгоднее покупать не только сезонную одежду, но и зимние вещи, спортивную экипировку, бытовую технику, гаджеты, парфюмерию и косметику. При выборе товаров советуют отдавать предпочтение базовым вещам и заранее планировать покупки.

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