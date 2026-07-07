Спектакль "Волшебная лампа Аладдина" пройдет в Театре кукол имени Образцова

В Театре кукол имени Образцова пройдет спектакль "Волшебная лампа Аладдина". По сюжету смелый юноша Аладдин ради любви к принцессе Будур вступает в борьбу с алчным визирем, преодолевая все преграды. Зрителей ждут яркие декорации и изящные куклы.

В столичных кинотеатрах можно будет посмотреть фильм "Дед Фомич". Авантюрный дед хочет наладить отношения с детьми и внуками и решает притвориться смертельно больным. Примирение проходит не так гладко, как планировалось, поэтому в ход идет запасной план. В главных ролях комедии Николай Добрынин, Никита Кологривый и Глеб Калюжный.

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