Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 23:45

Культура

В музее "Старый Английский двор" открылась выставка к 180-летию Фаберже

В музее "Старый Английский двор" открылась выставка к 180-летию Фаберже

Пересильд поздравила столичных молодоженов на фестивале "Театральный бульвар"

Предпремьерный показ кабаре-шоу "Тридевятое царство" состоялся в Москве

"М24 х Ticketland": топ культурных событий Москвы

"Служебный роман": Иван Пырьев и Марина Ладынина

Москвичам рассказали, чем заняться в столице вечером 3 июля

"Интервью": Диана Милютина – о личной жизни и творчестве

Интерактивный музей анимации открылся на киностудии "Союзмультфильм"

"Сити": показ молодых дизайнеров Института бизнеса и дизайна B&D

Владимир Пресняков и Леонид Агутин выступили для пассажиров авиарейса Москва – Сочи

В музее "Старый Английский двор" открылась выставка "Драгоценный андеграунд Карла Фаберже" к 180-летию мастера. В экспозиции представлено 20 предметов из Минералогического музея имени Ферсмана: письменные наборы, чаши, фигурки животных и многое другое.

Среди них – незавершенное пасхальное яйцо "Созвездие Цесаревича" с картой звездного неба, которое попало в музей в разобранном виде и лишь в 2001 году было идентифицировано как последнее императорское яйцо Фаберже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Ефимцева

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика