В музее "Старый Английский двор" открылась выставка к 180-летию Фаберже

В музее "Старый Английский двор" открылась выставка "Драгоценный андеграунд Карла Фаберже" к 180-летию мастера. В экспозиции представлено 20 предметов из Минералогического музея имени Ферсмана: письменные наборы, чаши, фигурки животных и многое другое.

Среди них – незавершенное пасхальное яйцо "Созвездие Цесаревича" с картой звездного неба, которое попало в музей в разобранном виде и лишь в 2001 году было идентифицировано как последнее императорское яйцо Фаберже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

