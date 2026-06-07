Новости мира: снегопад осложнил условия на горных маршрутах в Швейцарии

В швейцарских Альпах прошел сильный снегопад, местами до 20 сантиметров. Туристам пришлось менять маршруты, поскольку часть горных троп оказалась завалена.

В порту Манты в Эквадоре произошли взрывы, после которых начался пожар. Огонь быстро охватил рыболовную гавань, сгорели более 20 лодок. По данным местных властей, несколько человек пострадали.

Во Флориде сильный ливень привел к подтоплению города Ки-Уэст. Ситуация развивается на фоне начала сезона ураганов и тропических штормов на юго-востоке США.

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