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Новости

07 июня, 13:15

Происшествия

Новости мира: снегопад осложнил условия на горных маршрутах в Швейцарии

Новости мира: снегопад осложнил условия на горных маршрутах в Швейцарии

Сильные осадки привели к подтоплениям в американском штате Флорида

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В швейцарских Альпах прошел сильный снегопад, местами до 20 сантиметров. Туристам пришлось менять маршруты, поскольку часть горных троп оказалась завалена.

В порту Манты в Эквадоре произошли взрывы, после которых начался пожар. Огонь быстро охватил рыболовную гавань, сгорели более 20 лодок. По данным местных властей, несколько человек пострадали.

Во Флориде сильный ливень привел к подтоплению города Ки-Уэст. Ситуация развивается на фоне начала сезона ураганов и тропических штормов на юго-востоке США.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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