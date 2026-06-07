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Новости

07 июня, 09:45

Происшествия

В Коммунарке расследуют дело о хулиганстве подростков в магазинах

В Коммунарке расследуют дело о хулиганстве подростков в магазинах

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В Коммунарке возбудили уголовное дело о хулиганстве после серии погромов и краж, которые подростки устраивали в местных магазинах и пунктах выдачи заказов. По словам очевидцев, школьники 14–16 лет громили торговые точки, воровали товары и угрожали сотрудникам.

Похожие инциденты зафиксировали в Одинцове, где подростки воруют овощи на рынке и снимают происходящее на видео. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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