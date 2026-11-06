Психолог рассказала о развитии системы профилактики травли в российских школах

В Москве прошел Всероссийский антибуллинговый форум "Надо поговорить!". Мероприятие посетили более 300 экспертов, которые указали на недопустимость травли и необходимость бороться с ней вместе. Согласно статистике, прозвучавшей на форуме, каждый пятый подросток в школе подвергался травле, а треть детей не чувствуют себя в безопасности.

Как отметила кандидат психологических наук Мария Новикова, система образования России движется в направлении формирования алгоритмов и подходов, которые помогут эффективно бороться с травлей на уровне образовательных организаций. Она подчеркнула, что это должна быть только системная работа, привлекающая всех членов школьного сообщества, включая педагогов, родителей и детей.

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