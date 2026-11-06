Эксперт рассказал, кто возместит ущерб после кибератаки на хостинг-провайдер Beget

Хакеры взломали инфраструктуру хостинг-провайдера Beget в ночь на 2 ноября, в результате облачная инфраструктура оказалась уничтожена. Теперь компания строит ее заново, и восстановить все данные после кибератаки нельзя. Резервные копии виртуальных серверов получит только половина клиентов.

От работы компании зависят почти полмиллиона сайтов и сервисов Рунета. Как отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства в сфере телекоммуникаций Денис Кусков, нести финансовую ответственность за произошедшее предстоит Beget, поскольку хостинг-провайдер должен был предпринимать усилия для защиты от противоправных действий хакеров.

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