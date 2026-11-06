В Госдуме оценили проведение "Литрейва" в Ленинской библиотеке

Спор вокруг "Литрейва" в Ленинской библиотеке продолжается уже больше недели. Теперь возникли новые обсуждения о том, можно ли проводить подобные вечеринки в главной библиотеке страны. Это произошло после того, как депутат Госдумы Нина Останина направила официальный запрос в Минкульт.

Она потребовала объяснить, на каком основании "книжный храм" превратили в танцпол на 3 тысячи человек. По словам парламентария, существует определенное назначение разных учреждений, которое определяет, какие мероприятия можно проводить. Это касается и библиотек.

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