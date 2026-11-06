На московских улицах появилась новогодняя иллюминация

До главного зимнего праздника осталось меньше двух месяцев. В этом году из-за затянувшейся теплой осени подготовка столицы к Новому году началась совсем недавно. С наступлением холодов на улицах постепенно появляется праздничное освещение.

По словам бренд-продюсера Светланы Гавриловой, среди популярных новогодних украшений – световые гирлянды, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, снегири, а также игрушки в виде коз – символа 2027 года.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.