06 октября, 23:00Общество
Жители Одинцовского округа устроили день открытых дверей в подъезде
Жители Одинцовского городского округа устроили день открытых дверей в своем подъезде. Соседи регулярно собираются вместе, отмечают праздники, готовят по очереди и помогают друг другу.
Такой формат общения жители практикуют уже год. Праздники они отмечают вместе и устраивают встречи по очереди в квартирах. Психолог отметил, что потребность в живом общении и поддержке сохраняется.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.