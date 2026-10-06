Жители Одинцовского округа устроили день открытых дверей в подъезде

Жители Одинцовского городского округа устроили день открытых дверей в своем подъезде. Соседи регулярно собираются вместе, отмечают праздники, готовят по очереди и помогают друг другу.

Такой формат общения жители практикуют уже год. Праздники они отмечают вместе и устраивают встречи по очереди в квартирах. Психолог отметил, что потребность в живом общении и поддержке сохраняется.

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