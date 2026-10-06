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06 октября, 11:45

Общество

Телеканал Москва 24 проводит конкурс "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 проводит конкурс "Районы, кварталы"

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Зрители телеканала Москва 24 могут выиграть фирменный мерч, приняв участие в конкурсе "Районы, кварталы". За 20 дней выберут 20 победителей.

По будням до 16:00 в эфире показывают районы столицы, которые заметно изменились за последние годы. Зрителям нужно угадать район и написать его название в чат-боте, указав имя и номер телефона.

Победителей определят с помощью рандомайзера в 17:00. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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